Mart ayında Kars'a kar sürprizi

KARS - Kars, güne kar yağışıyla uyandı. Mart ayında yağan kar, vatandaşları şaşırttı.

Kars'ta soğuk ve yağmurlu hava sabah erken saatlerde yerini kar yağışına bırakı. Sabah erken kalkarak işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar ise kar sürprizi ile karşılaştı. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düştüğü Kars'ta yağan kar kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.

Baharda yağan karın bereket olduğunu ifade eden Cihangir Ulu, "Bu bir berekettir, bahara böyle karlı yağmurlu girilmesi çok önemli tarım için, ürünün bol olması için çok önemlidir. Kars'a Mart ayında kar yağıyor, ara ara yağar" dedi.

Öte yandan kar yağışıyla birlikte cadde ve sokakların beyaza büründüğü Kars'ta, soğuk havada etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı gece eksi 8, sabah saatlerinde ise eksi 5 derece ölçüldü. Kar yağışının aralıklarla etkili olacağı öğrenildi.