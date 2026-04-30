Marmaris'ten Küresel Sumud Filosu'na destek seferi

Küresel Sumud İcra Kurulu Üyesi avukat Ayşegül Mungan: - "İsrail bizi vazgeçiremeyecek. Gazze'de yaptıkları aşağılık soykırıma karşı tavrımız devam ediyor. Tüm halkımızdan da bu konuda protestolara devam etmelerini bekliyoruz"

Muğla'nın Marmaris ilçesinden, İsrail'in dün gece Yunanistan açıklarında uluslararası sularda saldırdığı Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu'na destek için tekneler denize açıldı.

İspanya ve Akdeniz'in çeşitli limanlarından yola çıkan filonun, İsrail tarafından uluslararası hukuk kurallarına aykırı şekilde hedef alınması Marmaris kıyılarında protesto edildi.

Türk kara sularında gerçekleştirilen eyleme katılanlar, İsrail'in yasa dışı ele geçirdiği tekneler ve alıkoyduğu aktivistler için dayanışma mesajı verdi.

"Uluslararası sularda saldırıya maruz kaldılar"

Küresel Sumud İcra Kurulu Üyesi avukat Ayşegül Mungan, destek seferi düzenledikleri teknede yaptığı açıklamada, filonun Akdeniz'de İsrail'in saldırısına maruz kaldığını hatırlattı.

Saldırıda teknelerin uluslararası hukuk kurallarına aykırı şekilde ele geçirildiğini ifade eden Mungan, aralarında 20 Türk vatandaşının da bulunduğu 175 aktivistin İsrail tarafından kaçırılarak alıkonulduğunu kaydetti.

"Yolumuzdan vazgeçmeyeceğiz"

Mungan, İsrail'in saldırısına rağmen diğer gemilerin yola devam ettiğini, Yunanistan kara sularında bulunan grupla birkaç gün içinde buluşmayı hedeflediklerini belirtti.

Saldırıyı "hukuksuz" olarak nitelendiren Mungan, "İsrail'in yaptığı eylemi protesto için Türk kara sularında Küresel Sumud tekneleri olarak denizdeyiz. Kara sularımızda bu eylemi yapacağız ve sonrasında arkadaşlarımızla buluşmak için tekrar yola çıkacağız." dedi.

Kararlı olduklarını dile getiren Mungan, "Ne yolumuzdan ne önümüzden İsrail bizi vazgeçiremeyecek. Gazze'de yaptıkları aşağılık soykırıma karşı tavrımız devam ediyor. Tüm halkımızdan da bu konuda protestolara devam etmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'deki ablukayı kırmak isteyen sivil inisiyatife saldırısına tepki gösteren aktivistler, bölgedeki insani krizin sona ermesi çağrısını yineledi.

Marmaris'ten hareket eden destek tekneleri, Türk kara sularındaki gösterinin ardından birkaç gün içinde filonun geri kalan kısmıyla Akdeniz açıklarında buluşmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
