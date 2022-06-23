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Marmaris'teki yangından kaçan kaplumbağaya hayvanseverler su verdi

AA - Orhan Fatih Doğan - Güncel
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Marmaris'teki yangından kaçan kaplumbağaya hayvanseverler su verdi

Marmaris'te devam eden orman yangınının, katı atık düzenli depolama tesisine yaklaşması üzerine koridor açılıp, tedbir alındı.

Marmaris'te devam eden orman yangınının, katı atık düzenli depolama tesisine yaklaşması üzerine koridor açılıp, tedbir alındı.

İlçede salı günü akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangına havadan ve karadan müdahaleler sürerken, alevlerin tehdit ettiği alanlarda ise tedbirler artırıldı.

Yangının Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yakınlarına kadar gelmesi üzerine orman ve itfaiye ekipleri, alevlerin yolun karşısına geçmesini önlemek için koridor açtı.

Yeşilbelde yolu kenarındaki ağaçlar iş makineleriyle kesildi, çok sayıda işçi ve itfaiye aracı, arazöz ve su tankerleri de bölgeye yönlendirildi. Marmaris Trafo Merkezi önünde de polis ve jandarmaya ait TOMA'lar tedbir aldı.

Öte yandan, yangından kaçan bir kaplumbağa hayvanseverler tarafından yolun karşısına geçirildi. Orman gönüllüsü hayvanseverler, kaplumbağaya su verdi.

AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel

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