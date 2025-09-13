Haberler

Marmaris'teki Silahlı Kavga: 6 Tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir barda meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki cinayet ve yaralama olayına ilişkin 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 154 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

-Olay

Tepe Mahallesi 39. Sokak'ta, 8 Eylül Pazartesi günü sabah saatlerinde bir barda çıkan kavgada Hüseyin Acet (22) ve Emir Can N. (24) silahla ateş edilerek vurulmuş, hastaneye kaldırılan yaralılardan Acet, bir gün sonra hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
