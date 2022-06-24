Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (5) ALEVLER, KATI ATIK TESİSİNE 100 METRE KALA DURDURULMUŞMarmaris'teki orman yangınında, dün gece alevlerin, Yeşilbelde mevkisindeki Katı Atık Depolama Tesisi'ne yaklaşık 100 metre kala söndürüldüğü belirlendi. ALEVLER, KATI ATIK TESİSİNE 100 METRE KALA DURDURULMUŞ Marmaris'teki orman yangınında, dün gece alevlerin, Yeşilbelde mevkisindeki Katı Atık Depolama Tesisi'ne yaklaşık 100 metre kala söndürüldüğü belirlendi. Yangının tesise sıçramaması için çevredeki birçok ağacın traşlama yöntemiyle kesildiği ve çok sayıda kara aracıyla ekiplerin de bölgede gece boyunca nöbet tuttuğu öğrenildi. Öte yandan yangının, tesise sıçraması durumunda çöpten kaynaklanan gaz nedeniyle tehlike oluşturabileceği belirtildi. Ekipler, bölgede olumsuzluk yaşanmaması için nöbete devam ediyor. Davut CAN/ MUĞLA, Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel Marmaris Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (5) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.