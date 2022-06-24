Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (5) - Haberler

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Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (5)

Demirören Haber Ajansı - Davut Can - Güncel
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Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (5)

ALEVLER, KATI ATIK TESİSİNE 100 METRE KALA DURDURULMUŞMarmaris'teki orman yangınında, dün gece alevlerin, Yeşilbelde mevkisindeki Katı Atık Depolama Tesisi'ne yaklaşık 100 metre kala söndürüldüğü belirlendi.

ALEVLER, KATI ATIK TESİSİNE 100 METRE KALA DURDURULMUŞ

Marmaris'teki orman yangınında, dün gece alevlerin, Yeşilbelde mevkisindeki Katı Atık Depolama Tesisi'ne yaklaşık 100 metre kala söndürüldüğü belirlendi. Yangının tesise sıçramaması için çevredeki birçok ağacın traşlama yöntemiyle kesildiği ve çok sayıda kara aracıyla ekiplerin de bölgede gece boyunca nöbet tuttuğu öğrenildi.

Öte yandan yangının, tesise sıçraması durumunda çöpten kaynaklanan gaz nedeniyle tehlike oluşturabileceği belirtildi. Ekipler, bölgede olumsuzluk yaşanmaması için nöbete devam ediyor.

Davut CAN/ MUĞLA,


Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

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