Marmaris'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçe sınırlarındaki Balan Dağı mevkisinde bulunan ormanlık alana yıldırım isabet etti.
İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün hava ve kara ekipleri, alevlere müdahale etti.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA / Sabri Kesen