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Marmaris'te ormana yıldırım düştü, yangın çıktı

Marmaris'te ormana yıldırım düştü, yangın çıktı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını başladı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Marmaris ilçesi Löngöz mevkisindeki ormana, saat 17.30 sıralarında yıldırım düştü, ardından yangın çıktı. İhbarla bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede çok sayıda hava ve kara ekibiyle müdahale başlatılırken, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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