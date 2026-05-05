Marmaris'te Yeşilay Masa Tenisi Turnuvaları ikinci gününde devam etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek" projesi kapsamında düzenlenen Yeşilay Masa Tenisi Turnuvaları, ikinci gününde müsabakalarla devam etti.

İlçe genelindeki ortaokullarda eş zamanlı olarak yürütülen turnuvalarda öğrenciler, bağımlılıkla mücadele farkındalığı oluşturmak amacıyla ter döküyor.

Etkinliğin ikinci gününde protokol üyeleri, farklı okulları ziyaret ederek öğrencilerin turnuva heyecanına ortak oldu.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve eşi Sümeyra Kaya'nın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, Muğla Yeşilay Şube Başkanı Abdullah Şenol Şengür ve Yeşilay Marmaris Temsilcisi Fatih Taşpınar, turnuva kapsamında düzenlenen çeşitli müsabakaları yerinde takip etti.

Program çerçevesinde, Çetibeli Ali Fikret Bilgin Ortaokulu'nda İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Vural Karabela, İlçe Tarım Müdürü Nejmettin Kaya ve Milli Parklar Müdürü Halil Şahin, Özel Çağdaş Bilim Ortaokulu'nda İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amiri Komiser Mustafa Altıparmak ve Komiser Alparslan Akgünlü, Özel Uğur Ortaokulu'nda Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Kadir Baysal, Bozburun ve Bayır Muhittin Çoban Ortaokullarında Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Üstündağ, öğrencilere eşlik ederek müsabakaları takip etti.

Başarılı sporcular ödüllendirildi

Gün boyu süren ve büyük çekişmeye sahne olan maçların ardından başarılı olan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Okullarda düzenlenen törenlerde dereceye giren sporcular, ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.

Beş gün sürmesi planlanan turnuvalar aracılığıyla sporun birleştirici gücü kullanılarak gençlerin bağımlılıklara karşı korunması ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması hedefleniyor.