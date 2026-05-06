Marmaris'te maki yangını

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi Bozburun-Selimiye bölgesinde otluk alanda çıkan yangın makiye de sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bozburun Mahallesi Asarcık mevkisinde saat 17.30 sıralarında otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarla birlikte yayılan alevler makilik alana da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere 12 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 iş makinası ile karadan, 1 helikopter ile de havadan müdahale başlatıldı. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı