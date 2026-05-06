Marmaris'te Otluk ve Makilik Alanda Yangın
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Bozburun-Selimiye bölgesinde çıkan yangına, 12 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 iş makinesi ve 1 helikopter ile müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Bozburun-Selimiye bölgesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangın bölgesine ilk etapta 12 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 iş makinası ve 1 helikopter sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Bölgedeki yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: ANKA