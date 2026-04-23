Marmaris'te yaban domuzları yerleşim alanına indi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde aç kalan yaban domuzları, yiyecek bulmak için Tepe Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda dolaştı. Mahalle sakinleri bu manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, aç kalan yaban domuzları yiyecek aramak için yerleşim alanına indi.

Tepe Mahallesi'nde yaban domuzu ile 3 yavrusu, yiyecek bulmak için cadde ve sokaklarda bir süre gezindi.

Domuzları gören bazı mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşarken, bazıları da o anları cep telefonlarının kameralarıyla kayıt altına aldı.

Görüntülerde, yaban domuzlarının bahçelerin ve çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek araması, bazı kişilerin yiyecek atması ve hayvanların bir süre sonra ormanlık alana girerek gözden kaybolması yer alıyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
