Marmaris'teki tekne kavgasında 3 kişiye tutuklama

Marmaris'teki tekne kavgasında 3 kişiye tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde teknede meydana gelen kavga sonrası 24 yaşındaki Arda Deniz Onat hayatını kaybetti. Kavgaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 3 kişinin tutuklanmasına karar verildi.

Muğla'da bir kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi için tutuklama kararı verilirken; kavganın çıkış nedeni hala araştırılıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, teknede çıkan ve Arda Deniz Onat'ın (24) hayatını kaybettiği kavgayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

ÖLÜMLÜ KAVGADA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheli olarak, kavgada yaralanan Sinan Yetkin, Selim Yetkin ve Coşkun Volkan Canfedai Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, baba Kenan Onat'a ait tekneye botla geldikleri öğrenildi. Kavganın çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Lamine Yamal'ın yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu

Yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

Bizde marmaristeyiz bomboş sinek avliyolar iyi oluyo bunlara

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMirhan:

Türkiye'de tatil yapmak para ve zaman kaybı demek.....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'53 derece' uyarısı yapılan Antalya'da vatandaşlar soluğu sahillerde aldı

Bir ilimiz adeta kavruldu! Caddeler boş kaldı, sahiller doldu taştı
''Kanseri yenince statta balon uçurur muyuz?'' diyen Duygu Özdin'den acı haber

'Kanseri yenince statta balon uçurur muyuz?' demişti, acı haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.