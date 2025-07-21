Marmaris'teki tekne kavgasında 3 kişiye tutuklama
Muğla'nın Marmaris ilçesinde teknede meydana gelen kavga sonrası 24 yaşındaki Arda Deniz Onat hayatını kaybetti. Kavgaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 3 kişinin tutuklanmasına karar verildi.
Muğla'da bir kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi için tutuklama kararı verilirken; kavganın çıkış nedeni hala araştırılıyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, teknede çıkan ve Arda Deniz Onat'ın (24) hayatını kaybettiği kavgayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.
ÖLÜMLÜ KAVGADA 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüpheli olarak, kavgada yaralanan Sinan Yetkin, Selim Yetkin ve Coşkun Volkan Canfedai Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, baba Kenan Onat'a ait tekneye botla geldikleri öğrenildi. Kavganın çıkış nedeni ise araştırılıyor.