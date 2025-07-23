Marmaris'te Tekne Kavgası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Marmaris'te Tekne Kavgası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir teknede çıkan kavgada 24 yaşındaki Arda Deniz Onat hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olayın nedeni, tekneyi kiralayan kadınların erkek arkadaşlarıyla birlikte kalmak istemesi ve tekne sahibinin buna karşı çıkması olarak belirlendi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde teknede çıkan ve Arda Deniz Onat'ın (24) öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kavganın nedeni belli oldu. Tekneyi kiralayan 3 kadının, davet ettikleri erkek arkadaşlarıyla birlikte kalmak istedikleri, tekne sahibi ve oğlunun sadece 2 kamara olduğu gerekçesiyle karşı çıkması üzerine olayın yaşandığı iddia edildi.

Olay, 20 Temmuz'da saat 19.30 sıralarında, Bozburun Mahallesi Kocabahçe Koyu'nda demirli olan 'Arda Deniz' adlı teknede meydana geldi. Teknede Arda Deniz Onat ile Sinan Yetkin, Selim Yetkin ve Coşkun Volkan Canfedai arasında kavga çıktı. Onat, başına aldığı darbe sonucu denize düştü. Onat, babası Kenan Onat tarafından baygın halde sudan çıkarıldı. İhbarla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botuna alınan Arda Deniz Onat, Germe Limanı'nda hazır bekletilen sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Onat, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kavgada yaralanan Sinan Yetkin, Selim Yetkin ve Coşkun Volkan Canfedai ise kaldırıldıkları Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelerinin ardından gözaltına alındı. 3 şüpheli, işlemleri sonrası çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Arda Deniz Onat'ın cenazesi, dün Bozburun'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken, olayın detayları da ortaya çıkmaya başladı. İddiaya göre, tekneyi kiralayan 3 kadın, Antalya'dan gelen erkek arkadaşlarını da tekneye davet etti. Ancak tekne sahibi Kenan Onat ile oğlu Arda Deniz Onat'ın, sadece 2 kamarası olan teknede 6 kişinin kalamayacağını belirterek duruma itiraz etmesi üzerine kavganın çıktığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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