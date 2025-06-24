Marmaris'te Otluk Alanda Çıkan Yangın 45 Dakikada Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yalancı Boğaz mevkisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Ancak, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın 45 dakikada kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde otlukta çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 45 dakikada kontrol altına alındı.

Marmaris ilçesi Yalancı Boğaz mevkisinde yol kenarındaki otluk alanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 45 dakikada büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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