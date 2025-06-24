Marmaris'te Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Armutalan Mahallesi'nde çıkan orman yangını, vatandaşların ihbarı ve orman müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Armutalan Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.???????
Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel