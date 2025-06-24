Marmaris'te Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü

Marmaris'te Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Armutalan Mahallesi'nde çıkan orman yangını, vatandaşların ihbarı ve orman müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Armutalan Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.???????

Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
Ateşkes muamması Trump'ı fena kızdırdı: Ne halt ettiklerini bilmiyorlar

Savaş Trump'ı bir hayli yıprattı! Kameralar önünde ağzını bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Trump yine hakaretler savurdu: Aptal ve kalın kafalı

Trump yine hakaretler savurdu: Aptal ve kalın kafalı
Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var

Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var
Hayal Köseoğlu 10 yıldır gizlediği hastalığını ilk kez açıkladı

10 yıldır gizlediği hastalığını ilk defa açıkladı
Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç

Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
Bahçeli, 147 gün sonra kürsüde: İsrail terör devletine karşı ortak direniş hattı kurulmalı

147 gün sonra kürsüye çıkan Bahçeli'den tarihi çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.