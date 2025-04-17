Marmaris'te Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılan kaçak kazı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında el yapımı patlayıcılar ve dedektör bulunuyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selimiye Mahallesi Kızılköy mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.
Kazıda kullanılan 5 el yapımı patlayıcı, dedektör, jeneratör ve 2 hilti ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel