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Marmaris'te Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılan kaçak kazı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında el yapımı patlayıcılar ve dedektör bulunuyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selimiye Mahallesi Kızılköy mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

Kazıda kullanılan 5 el yapımı patlayıcı, dedektör, jeneratör ve 2 hilti ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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