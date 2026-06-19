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Marmaris'te bir iş yerine silahlı saldırı için aracılık yapan 3 şüpheli tutuklandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir iş yerine yönelik silahlı saldırıda aracılık yapan ve silah temin eden 3 şüpheli tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir iş yerine yönelik saldırı için aracılık yapan ve olayda kullanılan silahı temin eden 3 şüpheli tutuklandı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş şube müdürlükleri ekipleri, 28 Mart'ta ilçede iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturmayı genişletti.

Soruşturma kapsamında, olay günü suç aletiyle yakalanarak tutuklanan şüphelilerin bağlantılarını inceleyen ekipler, saldırının organizasyonuna ilişkin yeni delillere ulaştı.

Teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu, saldırıyı gerçekleştirenler ile azmettiriciler arasında irtibat sağladıkları, olayda kullanılan silahı temin ettikleri ve suç karşılığında ödenen paranın transferine aracılık ettikleri öne sürülen 5 şüphelinin kimlikleri ile adresleri belirlendi.

Şüpheliler, adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, 15 Mayıs'ta Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 9'u tutuklanmış, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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