Marmaris'te Huzur ve Güven Uygulaması Gerçekleştirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekipleri huzur ve güven uygulaması yaparak, çeşitli kontrol noktalarında araçlar ve yayalar üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü gerçekleştirdi. Uygulama sonucunda 27 sürücüye toplam 130 bin 481 lira ceza kesildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, meydanlar ve caddelerde kontrol noktaları oluşturarak uygulama yaptı.

Uygulama kapsamında bazı araçlar durdurularak arama yapıldı.

Ekipler, sürücülerin yanı sıra yayaların da Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi. Bazı kişilere risk analizi yapıldı.

27 araç sürücüsüne trafik ve farklı maddelerden toplam 130 bin 481 lira idari para cezası uygulanırken 2 araç da trafikten men edildi. Bir kişiye de başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmaktan adli işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Samet Seyhan da uygulamaları yerinde denetleyerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
