Marmaris'te "Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek" masa tenisi turnuvası başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, "Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek" Projesi kapsamında düzenlenen ortaokullar arası masa tenisi turnuvası başladı.

Marmaris Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Yeşilay Muğla Şube Başkanlığı ve Yeşilay Marmaris Temsilciliği işbirliğiyle hayata geçirilen proje, ilçedeki 21 ortaokulda eş zamanlı olarak start aldı.

Beş gün sürecek etkinliklerde öğrenciler, hem spor yapacak hem de bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirilecek.

Protokol üyeleri müsabakaları yerinde takip etti

Turnuvaların ilk gününde Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve eşi Sümeyra Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel ve Yeşilay Marmaris Temsilcisi Fatih Taşpınar ile okulları ziyaret ederek, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Program kapsamında protokol üyeleri farklı okullardaki müsabakalara katılım sağladı.

Hisarönü Hüseyin Durmaz Ortaokulu'nda Milli Parklar Müdürü Halil Şahin ve Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, Marmaris Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Marmaris Müftüsü Yunus Acar ve Meteoroloji Müdürü Mehmet Altı, Ahu Hetman Ortaokulu'nda İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Buket Cançekeroğlu, Marmaris Ortaokulu'nda İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amiri Komiser Mustafa Altıparmak öğrencilerle bir araya gelerek, müsabakaları izledi.

Gün boyu süren kıyasıya mücadelenin ardından okullarında dereceye giren öğrenciler için ödül törenleri düzenlendi. Başarılı sporculara ödülleri, Kaymakam Kaya ve beraberindeki protokol üyeleri verdi.

Her okul, kendi turnuvasının sonunda düzenleyeceği törenlerle öğrencilerini ödüllendirmeye devam edecek.

Yetkililer, turnuva boyunca sporun birleştirici gücünden yararlanarak gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasının hedeflendiğini ve bağımsız gelecek için farkındalık çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
