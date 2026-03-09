Haberler

Marmaris'te "Gönül Sofraları" iftar programları devam ediyor

Güncelleme:
Marmaris Merkez Camileri Derneği tarafından organize edilen 'Gönül Sofraları' iftar programında, Kaymakam Nurullah Kaya'nın katılımıyla 300 vatandaş bir araya geldi. İftarlar, Ramazan boyunca devam edecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Merkez Camileri Derneği tarafından düzenlenen "Gönül Sofraları" iftar programları kapsamında vatandaşlar bir araya geliyor.

Armutalan Mahallesi'ndeki Hacı Salih Camii bahçesinde gerçekleştirilen programa, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Kaymakam Refiki Birkan Göktaş ve yaklaşık 300 vatandaş katıldı.

İftarın ardından vatandaşlarla çay içip sohbet eden Kaymakam Kaya, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Dernek yetkililerinden alınan bilgiye göre, Hacı Salih Camii'ndeki iftar sofraları 4 gün daha kurulmaya devam edecek.

Ramazan ayı boyunca Marmaris'in 8 farklı bölgesinde kurulacak iftar çadırlarıyla, Kadir Gecesi'ne kadar toplamda 12 bin vatandaşa sıcak yemek ulaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Haberler.com
500

