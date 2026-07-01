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Marmaris açıklarında göçmen botu battı: 1 ölü, 2 kayıp

Marmaris açıklarında göçmen botu battı: 1 ölü, 2 kayıp
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Muğla'nın Marmaris ilçesi Kızılada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 15 kişi kurtarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kayboldu. Arama çalışmaları sürüyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi Kızılada açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 15 kişi kurtarılırken, 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de kayboldu. Kayıp kişileri arama çalışmaları sürdürülüyor.

Olay, saat 20.50 sıralarında Marmaris ilçesi Kızılada açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, düzensiz göçmenleri taşıyan bot henüz belirlenemeyen nedenle battı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre denizden 15 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, kayıp olduğu değerlendirilen 2 düzensiz göçmeni bulmak için bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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