Marmaris'te Gazze İçin Yola Çıkan Aktivistlere Yardım

Marmaris'te Gazze İçin Yola Çıkan Aktivistlere Yardım
Gazze'ye insani yardım amacıyla yola çıkan Global Sumud Filosu'nda, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı aksaklıklar yaşandı. Bu süreçte 2'si Fransa, 2'si Malezya vatandaşı olmak üzere 4 aktivist, tahliye talebinde bulundu. Aktivistler, Türk yetkililer tarafından güvenli şekilde Marmaris Limanı'na getirildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Marmaris Deniz Hudut Kapısı'na intikal ettirilen aktivistlerin ülkeye giriş işlemleri sorunsuz tamamlandı. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya limanda karşıladığı aktivistleri ilçede misafir etti. Kaya, "Kardeşlerimiz çıktıkları yolda fiziken devam edemese de gönüllerinin Gazze'ye yol alan arkadaşlarıyla birlikte olduğunu biliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
