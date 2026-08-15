Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yalancıboğaz mevkisinde sahil kesiminde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada çıkan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Alevler ormanlık alana yayılırken ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Yalancıboğaz mevkisinde sahil kesiminde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada çıkan yangın ormanlık alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA