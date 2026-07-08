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Marmaris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hazırlık toplantısı yapıldı

Marmaris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hazırlık toplantısı yapıldı
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Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında yapılan toplantıda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 'İrade Bizim, Zafer Bizim' temasıyla düzenlenecek anma programları değerlendirildi ve kurumlar arası koordinasyon kararları alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında, ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığının yayımladığı talimatlar doğrultusunda ilçede gerçekleştirilecek anma programları değerlendirildi.

Toplantıda, bu yıl "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla düzenlenecek etkinliklerin planlaması yapılarak, kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasına yönelik kararlar alındı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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