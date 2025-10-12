Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Öğrenci Yurdunu Ziyaret Etti

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek, öğrencilerin barınma koşulları, sosyal alanlar ve yeni döneme yönelik yapılan hazırlıkları inceledi.

İçmeler Mahallesi'ndeki yurda giden Kaya, Yurt Müdürü Nezaket Tüfekçi'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kayıt için gelen öğrencilerle ve aileleriyle sohbet eden Kaya, öğrencilere başarılı eğitim öğretim yılı diledi.

İlçeye gelen öğrencilerin güvenli, huzurlu ve konforlu bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için yurttaki hazırlıkları kontrol ettiklerini belirten kaya, 'Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz gayet güzel hazırlıkları tamamladılar. Öğrencilerimizin güzel ve başarılı bir üniversite dönemi geçirmelerini temenni ediyorum." dedi.

Muğla Gençlik Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Burak Üstündağ da Kaymakam Kaya'ya eşlik etti.