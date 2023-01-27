Marmaris'i sağanak ve fırtına vurdu (2)
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KAHVERENGİYE DÖNEN DENİZ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİMuğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle tepelerden gelen çamurlu su nedeniyle Yat Limanı, Atatürk Bulvarı ile Kısayalı Sahili kahverengiye döndü.
KAHVERENGİYE DÖNEN DENİZ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle tepelerden gelen çamurlu su nedeniyle Yat Limanı, Atatürk Bulvarı ile Kısayalı Sahili kahverengiye döndü. Denizin kahverengiye dönen alanlar havadan görüntülendi.
Cavit AKGÜN / MUĞLA, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel