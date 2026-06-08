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Marmaris'e "Aroya" kruvaziyeri 2 bin 41 turist getirdi

Marmaris'e 'Aroya' kruvaziyeri 2 bin 41 turist getirdi
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Muğla'nın Marmaris ilçesine Malta bayraklı 'Aroya' isimli kruvaziyer gemisiyle 2 bin 41 turist geldi. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçedeki tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine, "Aroya" isimli kruvaziyerle 2 bin 41 turist geldi.

Bodrum ilçesinden gelen Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, 2 bin 41 yolcu ile 1054 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

"Aroya"nın akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak turuna devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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