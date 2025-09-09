Marmaris'e 553 Yolcu Getiren Kruvaziyer Limana Yanaştı

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen "Silver Muse" isimli kruvaziyer 553 yolcu getirdi.

Malta bayraklı 213 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı. Girit Adası'ndan gelen gemide, ABD'li ve İngiliz 553 yolcu ile 408 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak geminin bir sonraki durağının Rodos Adası olacağı öğrenildi.