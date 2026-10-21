Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Marmaris Devlet Hastanesinde Atatürk büstüne katkı sunan idarecilere plaket verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmaris Devlet Hastanesinde Atatürk büstüne katkı sunan idarecilere plaket verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmaris Devlet Hastanesinde Atatürk büstü ve tören alanının oluşturulmasına katkı sağlayan idarecilere teşekkür plaketi takdim edildi. Başhekim Oğuzhan Şamil Erciyes, Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Aziz Tunç ve İdari ve Mali İşler Müdürü İbrahim Karaahmetli'ye plaket verdi.

Marmaris Devlet Hastanesinde Atatürk büstü ve tören alanının oluşturulması sürecinde katkı sağlayan idarecilere teşekkür plaketi takdim edildi.

Hastane bünyesinde Atatürk büstü ve tören alanının kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar ve sağlanan katkılardan dolayı plaket töreni düzenlendi.

Başhekim Oğuzhan Şamil Erciyes tarafından, yürütülen çalışmalara verdikleri destek ve katkılardan dolayı Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Aziz Tunç ile İdari ve Mali İşler Müdürü İbrahim Karaahmetli'ye teşekkür plaketi verildi.

Başhekim Erciyes, tören alanının hastaneye kazandırılmasında emeği geçen idarecilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA
Altın fiyatlarında işler tersine döndü! Gözler Fed’in faiz kararında

Altın yatırımcısının keyfini kaçıran gelişme! Üst üste 4. gün
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

WSJ'den çarpıcı iddia: Starlink'i Ukrayna ordusu için Musk bizzat yavaşlattı

Ukrayna'nın dronlarını kör eden emir! Parmak Musk'ı gösteriyor
Seray Kaya’dan ayrılık söylentileri sonrası dikkat çeken mesaj

Büyük aşk sona mı erdi? Ünlü oyuncudan dikkat çeken paylaşım
Sahilde korkunç kavga! Kopan kulak parçası kayıp

Kan donduran olay! Kopan kulak bir türlü bulunamadı
Eşref Fakıbaba'dan Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıracak sözler

Müsavat Dervişoğlu duymasın! Eşref Fakıbaba gemileri yaktı

Country müzik şarkıcısı Megan Moroney: Kırmızı halıda iç çamaşırsız yürüdüm

Kırmızı halıdaki zor anını anlattı: İç çamaşırsız yürümek zorundaydım
Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız

Ünlü börekçiye kan donduran tehdit
Deprem profesörünün beslenme sırrı şaşırttı: Tam 20 tane yiyor

Deprem profesörünün beslenme sırrı şaşırttı: Tam 20 tane yiyor