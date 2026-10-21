Marmaris Devlet Hastanesinde Atatürk büstüne katkı sunan idarecilere plaket verildi

Marmaris Devlet Hastanesinde Atatürk büstüne katkı sunan idarecilere plaket verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmaris Devlet Hastanesinde Atatürk büstü ve tören alanının oluşturulmasına katkı sağlayan idarecilere teşekkür plaketi takdim edildi. Başhekim Oğuzhan Şamil Erciyes, Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Aziz Tunç ve İdari ve Mali İşler Müdürü İbrahim Karaahmetli'ye plaket verdi.
Marmaris Devlet Hastanesinde Atatürk büstü ve tören alanının oluşturulması sürecinde katkı sağlayan idarecilere teşekkür plaketi takdim edildi.
Hastane bünyesinde Atatürk büstü ve tören alanının kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar ve sağlanan katkılardan dolayı plaket töreni düzenlendi.
Başhekim Oğuzhan Şamil Erciyes tarafından, yürütülen çalışmalara verdikleri destek ve katkılardan dolayı Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Aziz Tunç ile İdari ve Mali İşler Müdürü İbrahim Karaahmetli'ye teşekkür plaketi verildi.
Başhekim Erciyes, tören alanının hastaneye kazandırılmasında emeği geçen idarecilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.