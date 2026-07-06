Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Ersan göreve başladı
HSK kararnamesiyle Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Alper Ersan, görevine başladı. Ersan, yarın basın mensuplarıyla tanışma toplantısında bir araya gelecek.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Alper Ersan görevine başladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Marmaris'e tayin olan Ersan, son olarak Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütüyordu.
Ersan'ın yarın basın mensuplarıyla adliye binasında tanışma toplantısında bir araya geleceği bildirildi.???????
Kaynak: AA / Sabri Kesen