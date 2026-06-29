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Başsavcı Yörük'ten Kaymakam Kaya'ya veda ziyareti

Başsavcı Yörük'ten Kaymakam Kaya'ya veda ziyareti
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HSK kararnamesiyle Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine atanan Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, Kaymakam Nurullah Kaya'ya veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette karşılıklı iyi dilekler sunuldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle tayini çıkan Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, Kaymakam Nurullah Kaya'ya veda ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine atanan Yörük, Marmaris Kaymakamı Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Kaya, ilçedeki görev süresi boyunca sunduğu hizmetler ve katkılarından dolayı Başsavcı Yörük'e teşekkür etti.

Yörük'e yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Kaya, meslek hayatında sağlık, mutluluk ve başarı dileklerini iletti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerde bulunulmasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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