Bakırköy Marmaray İstasyonunda bir kişi raylara düştü; seferlerde aksama yaşandı

Bakırköy Marmaray İstasyonunda raylara düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı olarak kurtarılan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, seferlerde kısa süreli aksama yaşandı. Olay, Marmaray Bakırköy İstasyonundan öğle saatlerinden meydana geldi. 1 kişi trenin perona yanaştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü. Diğer yolcular durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

TREN SEFERLERİNDE KISA SÜRELİ AKSAMA YAŞANDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralanan kişiyi bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken tren seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.