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Marmara ve Akdeniz için fırtına uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneyi ve Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz'de Ordu ve Giresun kıyılarında rüzgar, akşam saatlerinden itibaren güney yönünden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.

Kaynak: AA / Güncel

Doğu Karadeniz Fırtına Ordu Hava Durumu Doğal Afetler Güncel Haberler

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