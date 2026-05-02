Marmara Üniversitesi'nin 90'lık Çınarı: Şadıman Karbaş Vurallı Doktora Sıralarında Azmiyle Motivasyon Kaynağı Oldu

(ANKARA) - Kimya Yüksek Mühendisi Şadıman Karbaş Vurallı, 90 yaşını aşmış olmasına rağmen Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nde doktora eğitimini sürdürüyor. Kariyeri boyunca Türk bayrağının üretim standartlarının geliştirilmesi ve tekstil sanayisinde verimlilik artışı sağlayan teknik projelerde yer alan Vurallı, akademik çalışmalarına ve kütüphane araştırmalarına devam ediyor.

Eğitimini Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Yüksek Mühendisliği bölümünde tamamlayan Vurallı, meslek hayatı boyunca çeşitli projelerde görev aldı. 90 yaşını aşmış olmasına rağmen Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nde doktora eğitimini sürdüren Vurallı, kariyeri boyunca tekstil kimyası alanında çalışmalar yürüttü. Vurallı, Türk bayrağının üretim standartlarının belirlenmesinde ve sanayide kullanılan kimyasal formüllerin sadeleştirilmesinde rol oynadı.

Yünlü kumaştan üretilen bayrakların sararması sorunu üzerine Bursa'daki tesislerde teknik çalışmalar yürüten Vurallı, polyester ve akrilik temelli yeni bir üretim yöntemi geliştirdi. Bu çalışma, Türk bayraklarının renk standardının ve dayanıklılığının korunmasını sağladı.

Vurallı'nın tekstil sektöründeki bir diğer teknik katkısı ise "haşıl" olarak bilinen dokuma hazırlık sürecinde gerçekleşti. Fabrikalarda sekiz farklı kimyasalın kullanımıyla yürütülen süreci analiz eden Vurallı, bu formülü nişasta ve üre olmak üzere iki maddeye indirgeyerek maliyet ve verimlilik artışı sağlayan bir yöntem geliştirdi.

Marmara Üniversitesi kampüsünde akademik faaliyetlerini yürüten Vurallı, kütüphane kaynakları ve saha araştırmalarıyla doktora tezini tamamlamak üzere çalışmalarına devam ediyor. Üniversite bünyesindeki akademisyenler ve öğrencilerle de iletişimde olan Vurallı, bilimsel birikimini genç kuşaklara aktarmayı hedeflediğini belirtti.

"Azminden, çabasından etkilendim"

Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zübeyir Nişancı, Vurallı ile Marmara Üniversitesi Kampüsü'ndeki tanışma hikayesini şöyle anlattı:

"Yol soruyordu. Ben de buyurun, lütfen beraber gidelim dedim. Arabaya bindiğinde merhaba, tanışalım diye konuşmaya başladık. 'Ben burada öğrenciyim' dedi. Ben de haliyle bir ufak tereddütte kaldım. Nerede öğrencisiniz? Hangi seviyedesiniz? 'Doktora öğrencisiyim' deyince ayrıca bir şaşırdım. Şadıman Hanım'ın azminden, çabasından etkilendim. İletişimi gerçekten nazik, tatlı dilli, çok sıcakkanlı yaklaşımı hakikaten etki yaptı."

Üniversite çalışanı Mehmet Kılıç, Vurallı ile karşılaşmasını, "Azmini gördükten sonra insan 'biz ne yapıyoruz?' diye düşünüyor. Bu yaşta gelip derslere katılması gerçekten takdire şayan" sözleriyle aktardı. Vurallı'nın eğitim tutkusu genç öğrenciler için de motivasyon kaynağı oldu. Okul arkadaşlarından Batuhan Kömürcügil, "Bu yaşta hala öğrenmeye devam etmesi bizim için büyük bir örnek" derken; Betül Bayraktaroğlu ise "Yaşı kaç olursa olsun hiç fark etmiyor. Bu gerçekten çok büyük bir tutku" değerlendirmesinde bulundu.

"Bir yerde yazılı bir kağıt görsem alıp okumak isterim" diyen ve tez aşamasına devam eden Vurallı, bir yandan da çalışmalarını genç bir bilim insanına devretmeyi düşünüyor."

