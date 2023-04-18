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Marmara'nın güneyi ve doğusu için sağanak uyarısı

Marmara'nın güneyi ve doğusu için sağanak uyarısı

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Marmara Bölgesi'nin güneyi ve doğusunda yerel ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nin güneyi ve doğusunda yerel ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra görülecek kuvvetli yağışların, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışın, saat 20.00'de sona ereceği değerlendiriliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Marmara Bölgesi Balıkesir Bilecik Güncel Haberler

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