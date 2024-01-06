Marmara'nın batısı için kuvvetli yağış uyarısı

MARMARA'NIN BATISI İÇİN 'KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin batısı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yarın sabahın ilk saatlerden itibaren Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde kuvvetli sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,