Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Marmara Flüt Orkestrası (MFO), Yunanistan'ın başkenti Atina'da konser verdi.

Atina'daki Filippos Nakas Konser Salonu'nda düzenlenen konser, Türk ve Yunan müzikseverleri bir araya getirdi.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünden Prof. Dr. Ece Emine Karşal'ın şefliğini üstlendiği konserde, flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları solist olarak sahne aldı.

Konserde, Karl Jenkins, Eugene Magalif, John Lennon, Paul McCartney, Anders Hagberg, Nicole Chamberlain, Deniz Noyan, Santuri Ethem Efendi, Kemani Kevser Hanım, Mikis Theodorakis ve Vassilis Papadopoulos'un eserlerinden oluşan bir repertuvar seslendirildi.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Filippos Nakas Konservatuvarının katkılarıyla düzenlenen konser, iki ülkenin müzik kültürlerini aynı sahnede buluşturdu.

AA muhabirine konuşan Bayramoğulları, Atina'ya büyük bir heyecanla geldiklerini ve büyük bir mutlulukla ayrıldıklarını ifade etti.

Bayramoğulları, "Çok keyifli bir konser oldu. Hem Türk besteciler hem Yunan bestecilerin eserlerini sergiledik. Oldukça mutlu bir şekilde ülkemize geri dönmenin heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Karşal ise "Her şeyden önce, Atina'da olmak çok güzel. Komşumuzda olmak, müziğimizi paylaşmak. Hem Yunan bestecilerin eserlerini çalmak, hem Türk bestecilerin eserlerini çalmak çok güzeldi. Seyircilerden inanılmaz güzel tepkiler aldık. Bu bizi çok mutlu etti. Çok güzel duygularla ayrılıyoruz." diye konuştu.

Atina'ya ilk kez bir konser için gelen flüt sanatçısı Metin Yavuz, "Ben müziğin gücünü hissettim. Kesinlikle misafir gibi hissetmedik. İlk konserimiz bu. İnşallah ikincisi üçüncüsü de olur. Burada olmaktan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Atina'daki konserin bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren 22 yaşındaki genç flüt sanatçısı Gülşah Batır ise "Bizim için çok heyecanlı bir deneyim oldu. Daha önce Avrupa'da da konserler verdik ama komşu ülkeye gelmek bizim için kardeş gibi hissettiren bir duyguydu. O yüzden ayrı bir keyfi verdi." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA