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Marmara Denizi Tehlikede: Kimyasal Atık Kirliliği Endişe Veriyor

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde Çerpeş Deresi'nde meydana gelen kimyasal atık sızıntısı, Gönen Çayı üzerinden yaklaşık 13 kilometrelik bir alanı etkileyerek kirliliğin Marmara Denizi'ne ulaşma riski oluşturuyor. Vatandaşlar, çevre sağlığı için acil inceleme talep ediyor.

Marmara Denizi tehlikede

BALIKESİR - Gönen'de Çerpeş Deresi'ne dökülen kimyasal atık, Gönen Çayı'na karışarak yaklaşık 13 kilometrelik su hattını etkiledi.

Kirliliğin Marmara Denizi'ne ulaşma riski büyük endişe oluşturuyor. Atığın kaynağı henüz bilinmezken, çevrede kötü koku ve renk değişimi gözlemlendi. Vatandaşlar, çevre ve insan sağlığını tehdit eden bu duruma karşı yetkililerin acil inceleme başlatmasını istiyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERRA KARAKAŞ - Güncel
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