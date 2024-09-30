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Marmara Denizi'ndeki Olumsuz Hava Koşulları Feribot Seferlerini Etkiledi

Marmara Denizi'ndeki Olumsuz Hava Koşulları Feribot Seferlerini Etkiledi
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Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'ye ait feribot, makine arızası nedeniyle Marmara Adası yerine Avşa Adası'na yanaşmak zorunda kaldı. Tahliye edilen yolcu ve araçlar bir başka feribotla Marmara Adası'na götürülecek.

MARMARA Denizi'nde olumsuz hava koşulları deniz trafiğini etkilerken, Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'ye ait feribot, makine arızası nedeniyle Marmara Adası yerine Avşa Adası iskelesine yanaştı. Burada tahliye edilen yolcu ve araçlar bir başka feribotla Marmara Adasına götürülecek.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'ye ait feribot, Marmara Adası'na yolcu taşımak üzere saat 21.30'da Erdek ilçesinden hareket etti. Yaklaşık 30 yolcu ve araçlarla birlikte denize açılan feribot, yolculuk boyunca olumsuz hava koşullarıyla mücadele etti. Bu sırada makine dairesinde meydana gelen arıza nedeniyle feribot, Avşa Adasına yöneldi. Burada iskeleye yanaşan feribottan tahliye edilen yolcu ve araçların daha sonra gelecek olan feribotla Marmara Adasına götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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