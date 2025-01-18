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Marmara Denizi'nde musilaj alarmı! Uzmanlardan dikkat çeken uyarılar

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Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa dikkat çekerek, derin deşarj uygulamalarının gereksiz olduğunu ve kirliliği durdurmadan denizin korunamayacağını vurguladı. Çarpıcı görüntülerle desteklediği açıklamalarında, ön arıtma yapılmamış atıkların denize bırakılmasının ciddi sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununa dikkat çekmek için çarpıcı bir video ve açıklama paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi'nde derin deşarj yöntemiyle yapılan atık boşaltımlarına tepki gösteren Prof. Dr. Sarı, belediyelerin ve danışmanlarının sorumluluğuna işaret etti.

"MÜSİLAJ MARMARA'YA İHANETİMİZİ AÇIK ETTİ"

20 metre derinlikte kaydedilen bir görüntüyle açıklamalarına yer veren Prof. Dr. Sarı, ön arıtmadan geçirilen atıkların derin deşarj yöntemiyle Marmara Denizi'nin alt akıntısına bırakılmasının ciddi bir hata olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Sarı, "Arıtılmamış atıkların denize boca edildiği bir sahneyle karşı karşıyayız. Ancak denizin, suyun dili yok ki yapılanı söyleyebilsin! Dışarıdan bakıldığında bir şey görünmüyor, ama müsilaj Marmara'ya karşı işlediğimiz suçları açık etti" dedi.

"DERİN DEŞAR AKILSIZCA BİR ERTELEMEDİR"

Prof. Dr. Sarı, derin deşarj uygulamasının, kirliliği azaltmak yerine ertelediğini belirterek, ileri biyolojik arıtma yapılmadan atıkların denize bırakılmasının Marmara'nın hassas ekosistemine zarar verdiğini söyledi. "1 litre bile atık, arıtılmadan Marmara Denizi'ne verilemez. Derin deşarj yalnızca ileri biyolojik arıtma yapılmış atıklar için kullanılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"MUSİLAJ BİR SONUÇTUR, KİRLİLİK NEDENİYLE ORTAYA ÇIKIYOR"

Müsilajın kirliliğin bir sonucu olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sarı, "Müsilajın tek kontrol edilebilir tetikleyicisi kirliliktir. Kirliliği durdurmadan, Marmara Denizi'ni koruyamayız" diyerek yetkililere ve kamuoyuna çağrıda bulundu.

Marmara Denizi'nin korunması için daha kapsamlı önlemler alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Sarı'nın açıklamaları, çevre bilincinin artırılması ve deniz ekosisteminin sürdürülebilirliği açısından önemli bir uyarı niteliği taşıyor.
Marmara Denizi'nde musilaj alarmı! Uzmanlardan dikkat çeken uyarılar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERRA KARAKAŞ - Güncel
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