Haberler

Bakan Kurum: Doğayı mercanlarla onarıyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iklim değişikliği ve insan faaliyetleri nedeniyle zarar gören mercan türlerini korumak amacıyla yeni bir proje başlattı. Proje, İstanbul Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülecek ve mercan habitatlarının iyileştirilmesini hedefliyor.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Denizlerin ormanı mercanları yeniden yaşamla buluşturuyor, doğayı mercanlarla onarıyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü, son yıllarda özellikle iklim değişikliği ve insan faaliyetlerine bağlı olarak mercan türlerinde yaşanan toplu ölümlerin önüne geçmek için yeni bir proje başlattı. TVK Genel Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nin ortak yürüteceği 'Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgeleri Mercan Restorasyonu Pilot Projesi' 2 yıl sürecek. Bozulmuş veya tahrip edilmiş mercan habitatlarının iyileştirilmesi için farklı alanlardan alınan erişkin mercanlar belirlenen lokasyona taşınıp ekiliyor.

MARMARA İÇİN MERCAN NAKLİ

Proje kapsamında pilot bölge olarak belirlenen Hayırsız Ada'daki tahribata uğramış sarı gorgon türündeki mercanların arasına Sivriada'dan alınan sağlıklı mercan toplulukları naklediliyor. Bu transplantasyon (taşıyıp ekme) işleminin ardından mercanların her aşaması düzenli olarak takip edilecek. Proje kapsamında bugüne kadar 200'den fazla mercan transplantasyonu gerçekleştirildi. Hayırsız Ada'daki tahrip olmuş mercan resiflerinin yeniden canlandırılmasını sağlayacak projenin ilerleyen süreçte sonuçlarına göre yaygınlaştırılması hedefleniyor.

BAKAN KURUM, ÇALIŞMALARIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mercanların restorasyonuna yönelik yürütülen çalışmaların görüntülerini sanal medya hesabından paylaşarak, "Marmara Denizi'nde Sivriada'dan Hayırsız Ada'ya uzanan bir yolculuk. Denizlerin ormanı mercanları yeniden yaşamla buluşturuyor, doğayı mercanlarla onarıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Savaştan bu yana bir ilk! Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor

Böylesi daha önce olmadı! Dünyanın gözü bu haritada
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim

245 bin kişiye ağır darbe! Emeklilikleri gitti, maaş geri alınacak
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Agbadou'dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir

Söylediği şey yenir yutulur gibi değil!
Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı

Ülkede futbolun bittiğini en iyi özetleyen görüntü!

Paylaşımı olay oldu! Herkes Kazakistanlı spor koçunu konuşuyor

Paylaşımı olay oldu! Herkes onu konuşuyor
TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti

TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti
Agbadou'dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir

Söylediği şey yenir yutulur gibi değil!
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım

Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! Çağın vebası tarih oluyor
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar