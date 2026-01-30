Haberler

Marmara Denizi'ne düşen uçakta yaşamını yitiren 42 kişi vefatlarının 51. yılında anıldı

30 Ocak 1975'te düşen Türk Hava Yolları uçağında hayatını kaybeden 42 kişi, vefatlarının 51. yılında anma töreni ile anıldı. Törende, kazada kaybedilenlerin yakınları denize karanfil bıraktı.

Türk Hava Yollarının 345 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştiren uçağın, 30 Ocak 1975'te İzmir Cumaovası Havalimanı'ndan İstanbul Yeşilköy Havalimanı'na uçuşunda hedefe varış sırasında Marmara Denizi'ne düşmesi sonucu yaşamını yitiren 42 kişi için vefatlarının 51. yıl dönümünde Yeşilköy Balıkçı Barınağı'nda anma töreni düzenlendi.

Törende, kazada ölenlerin yakınları denize karanfil bıraktı.

Kazada hayatını kaybeden Münire Horzumlu'nun kızı Nazan Horzumlu, yaptığı açıklamada, kazanın olduğu tarihte yaşının küçük olduğunu ve annesini hatırlamadığını söyledi.

Uçak enkazının bulunmasıyla ilgili çalışmaların çok kıymetli olduğunu ifade eden Horzumlu, yapılması planlanan anıt mezarın da çok değerleri olduğunu, böylece ölenlerin unutulmayacağını kaydetti.

Enkazla ilgili çalışmalar yapan iş insanı ve içerik üreticisi Nedim Kuru, uçağın enkazına ulaşmak için dördüncü dalışlarını gerçekleştirdiklerini ve uçağa ait olduğunu düşündükleri kanat parçalarını görüntülediklerini aktardı.

Kazada hayatını kaybedenler için anıt mezar yapılması amacıyla İstanbul Valiliğine başvurduğunu dile getiren Kuru, anıt mezar yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

