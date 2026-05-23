Marmara Denizi'nde gemide yaralanan personel tahliye edildi

Güncelleme:
Marmara Denizi açıklarında Barbados bayraklı bir kuru yük gemisinde çalışan Suriye uyruklu I.A., yüksekten düşerek kalça ve belinde kırıklar oluştu. Yalova UMKE ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilen yaralı, hastanede ameliyata alındı.

MARMARA Denizi açıklarında bulunan bir kuru yük gemisinde çalışan yabancı uyruklu I.A. (21), yüksekten düşerek yaralandı. Kalça ve belinde kırıklar oluştuğu öğrenilen çalışanın tıbbi tahliyesini Yalova UMKE ekipleri ile Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Marmara Denizi Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy açıklarında Barbados bayraklı DSM EVERTON isimli kuru yük gemisinde meydana geldi. İddiaya göre, gemide usta gemici olarak çalışan ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen I.A., dengesini kaybetmesi sonucu yüksekten düştü. Diğer çalışanların fark etmesi üzerine bölgeye Yalova UMKE ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı çalışanın tıbbi tahliyesini gerçekleştirerek, Yalova Setur Marina'ya intikal ettirdi. Burada yaralı çalışan, sağlık ekibine teslim edildi. Ambulans ile hastaneye sevk edilen I.A.'nın ameliyata alındığı bildirildi. I.A.'nın belinde ve kalçasında kırıklar oluştuğu öğrenilirken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

