Marmara Bölgesi'nde Fırtına Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin batı ve orta kesimleri için fırtına uyarısı yaptı. Rüzgarın kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği belirtilirken, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin batı ve orta kesimlerinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova ile Kocaeli'nin Darıca, Gebze, Çayırova, Dilovası, Körfez ve Karamürsel İlçelerinde) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.