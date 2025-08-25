Marmara Adası'nda Orman Yangınına İtfaiye Araçları Sevk Edildi

Marmara Adası'nda Orman Yangınına İtfaiye Araçları Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Marmara Adası'ndaki orman yangınına müdahale için Erdek Limanı'ndan 10 itfaiye aracı gönderildi. Yangınla mücadele eden ekiplerden birinin aracı arıza yaptı.

GEMİ İLE İTFAİYE ARACI SEVK EDİLDİ

Balıkesir Marmara Adası Okullar Mahallesi'ndeki çıkan orman yangını devam ederken, bölgeye Erdek Limanı'ndan gemi ile 10 itfaiye aracı sevk edildi. Yangına müdahaleye gelen bir itfaiye aracı bölgeye çıkarken arıza yaptı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid 3 golle kazandı

Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid 3 golle kazandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da Singo sesleri arttı! Menajeriyle İstanbul'da görüşüldü

İstanbul'da sürpriz görüşme! Transferin bitmesine ramak kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.