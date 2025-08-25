Marmara Adası'nda Orman Yangınına İtfaiye Araçları Sevk Edildi

GEMİ İLE İTFAİYE ARACI SEVK EDİLDİ

Balıkesir Marmara Adası Okullar Mahallesi'ndeki çıkan orman yangını devam ederken, bölgeye Erdek Limanı'ndan gemi ile 10 itfaiye aracı sevk edildi. Yangına müdahaleye gelen bir itfaiye aracı bölgeye çıkarken arıza yaptı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.