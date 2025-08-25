Marmara Adası'nda Orman Yangınına İtfaiye Araçları Sevk Edildi
Balıkesir Marmara Adası'ndaki orman yangınına müdahale için Erdek Limanı'ndan 10 itfaiye aracı gönderildi. Yangınla mücadele eden ekiplerden birinin aracı arıza yaptı.
GEMİ İLE İTFAİYE ARACI SEVK EDİLDİ
Balıkesir Marmara Adası Okullar Mahallesi'ndeki çıkan orman yangını devam ederken, bölgeye Erdek Limanı'ndan gemi ile 10 itfaiye aracı sevk edildi. Yangına müdahaleye gelen bir itfaiye aracı bölgeye çıkarken arıza yaptı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel