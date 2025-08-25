Marmara Adası'nda Orman Yangını Çıktı
Marmara Adası'nda Okullar Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangına itfaiye, polis ve sağlık ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için mücadele ediyor.
MARMARA Adası'nda orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.
Yangın, saat 22.30 sıralarında Okullar Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için mücadelesi sürüyor.
