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Marmara Adası’nda orman yangını

Marmara Adası’nda orman yangını
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5 UÇAK, 2 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYORBalıkesir’in Marmara ilçesi Topağaç Mahallesi’nde saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

5 UÇAK, 2 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Balıkesir'in Marmara ilçesi Topağaç Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için mücadele ederken, şiddetli poyrazın etkisiyle çalışmalar güçlükle yürütülüyor. Yangına 5 amfibi uçak ile biri ağır sınıf 2 helikopterle müdahale ediliyor.

Mehmet BAKİ/MARMARA (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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