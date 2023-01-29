Marketten peynir çaldığı iddia edilen şahıs, personel tarafından darbedildi

İstanbul'da zincir marketlerden birinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Marketten kaşar peyniri çaldığı iddia edilen bir adam, market personeli tarafından şubenin önünde darbedildi. O anlar çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki zincir marketlerden birine ait şubede gerilim dolu dakikalar yaşandı. Marketten kaşar peyniri çaldığı iddia edilen bir kişi, çalışanlar tarafından fark edildi.

ÖNCE AZARLAYIP SONRA VURDU

Bunun üzerine yakalanan şahıs, marketin önünde personeller tarafından azarlandı. O sırada bir market çalışanı şahsa tokat attı.

VATANDAŞLAR VİDEO ÇEKTİ

Tokat yiyen şahıs hızla olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar çevreden olaya şahit olan bir kişi tarafından kaydedildi. Market çalışanları ise video çekilmesine tepki gösterdi.