Marketten aldıkları suyu eve getiren aile, camın içinde gördüğü deniz canlısıyla dehşete düştü

Marketten 3 cam şişe su alan kadın, eve geldiğinde suyu içti. Daha sonra ise suyun içerisinde deniz anası olduğunu fark etti. Oğluyla birlikte hastanelik olan kadın, marka hakkında şikayette bulunacak.

Marketten 3 cam şişe su alıp eve götüren bir kadın, cam şişelerdeki suyu içtikten bir süre sonra fenalaştı. Sonrasında şişelerin içinde deniz anası olduğunu fark eden kadın, oğluyla birlikte hastaneye gitti.

ŞİKAYETTE BULUNACAK

Yaşadığı olayın şokunu atlattıktan sonra sosyal medyada bir video paylaşan kadın, cam şişelerin kapağını hiç açmadıklarını ve tespit yapılması için başvuruda bulunacağını söyledi. Kadın ayrıca markayı da şikayet edeceğini sözlerine ekledi.