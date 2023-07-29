Markete giren hırsız işletme sahibinin cep telefonunu böyle çaldı

BATMAN - Batman'da market içerisine giren hırsız, market sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak cep telefonunu çaldı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde bulunan bir markete giren ve işletme sahibinin cep telefonunu gözüne kestiren hırsız, işletme sahibine sorular sormaya başladı. İşletme sahibinin bir anlık dalgınlığı fırsat bilen hırsız saniyeler içinde cep telefonunu çalıp cebine koydu. Market içerisinde kısa bir süre daha bekleyen şahıs daha sonra olay yerinden hızlıca uzaklaştı. O anlar market içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Cep telefonunu bulamayan işletme sahibi güvenlik kameralarını inceleyince telefonunun çalındığını anladı. İşletme sahibi güvenlik kameralarını polise vererek hırsızdan şikayetçi oldu.ırsızdan şikayetçi oldu.